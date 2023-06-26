Побутує думка, що Пригожин припинив "похід на Москву" після того, як російські спецслужби почали погрожувати членам родин лідерів ПВК "Вагнера". Це 24 Каналу прокоментував голова Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021, начальник ГУР МОУ 2015-2016, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

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Родина була в безпечному місці

Пригожин усвідомлював на що він іде і які можуть бути наслідки. Він готувався до заколоту, тож його родина перебувала у безпечному місці.

Я знаю, що його син перебуває в одному ПВК в Африці, а донька з дружиною – у безпечному місці,

– сказав генерал-лейтенант.

ФСБ, яка не могла не відстежувати підготовку до цього заколоту, нічого не повідомила кремлівському диктатору Владіміру Путіну, адже у них є давня ворожнеча особисто з міністром оборони Сєргєєм Шойгу. Вони дали Пригожину паралізувати початок цього заколоту, одною з умов якого була відставка міністра оборони Шойгу й начальника генштабу Росії Герасимова.

Далі ФСБ сказали Путіну, що готові придушити повстання та провели обшуки й відкрили кримінальне провадження. У такий спосіб російські спецслужби посилюють власні позиції в очах Путіна.

Зверніть увагу! Під час обшуків у готелі "Трезіні" у Санкт-Петербурзі, який називають штаб-квартирою очільника вагнерівців, силовики виявили та вилучили злитки із золотом, зброю, валюту та пакети з невідомим порошком.

"Путін втратив все, що можливо перед світом й внутрішньою аудиторією", – додав Кондратюк.

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Кримінальні справи проти Пригожина закрили

Увечері 23 червня після заяви Євгєнія Пригожина про "похід на Москву" ФСБ та генпрокуратура Росії відкрили кримінальні справи проти ватажка вагнерівців.

Однак наступного дня адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка досягла домовленостей з Пригожиним й заколот зупинився.

Згодом речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що проти Пригожина припиняють кримінальні провадження, але керівник найманців відправиться у Білорусь. Водночас Кремль обіцяє амністію вагнерівцям, які брали участь у заколоті через їхню участь у війні проти України.

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