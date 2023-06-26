Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він припустив, що Пригожин може навіть відіграти роль у майбутніх виборах в Росії. Але це буде його останнім завданням.

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Як Путін може використати Пригожина

Євгеній Пригожин, можливо, і намагався скинути путінський режим в Росії, але не варто забувати, що він і сам є воєнним злочинцем. Звірства, які вчиняв він та його найманці не лише на території України, мають бути відповідно покараними.

Я маю сумніви, що Пригожин доживе до трибуналу після такої витівки. Його Путін просто вкотре використає. Є цікаві варіанти використання аж до його політичної альтернативи на виборах (17 березня – 24 Канал),

– зауважив Олексій Буряченко.

Пригожин зміг би об'єднати довкола себе не лише радикалів, про що мовилось раніше, але й протестний електорат. Це значно збільшує шанси, можливо навіть на гіпотетичний другий тур виборів. Крім того, ватажок ПВК "Вагнера" міг би завести нову фракцію в Думу.

"Але після цього його точно ліквідують. В нього немає шансів залишитися в живих або ж ці шанси наближаються до нуля", – підкреслив політолог.

Проведення "маршу справедливості" саме 23 червня могло бути спонтанним рішенням. Бо сам заколот готувався давніше. Консолідувати такі великі сили та фактично безперешкодно рухатись містами Росії без підтримки з Кремля було зробити неможливо.

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В заколоті була замішана ФСБ

Ймовірно, були певні домовленості й з Федеральною службою безпеки. У неї були свої вигоди.

Можливо, це була спроба репутаційно вдарити по Шойгу та Герасимову. За наслідками зрозуміло, що вони, якщо не покинуть свої посади, то ваги в оточенні Путіна не матимуть. Прогнозую, що кадрові зміни та ротації будуть в будь-якому випадку, – зазначив Буряченко.

Не виключено також, що ФСБ захотіла вирішити одразу декілька проблем. Шойгу та Герасимова посунути від влади і водночас усунути Пригожина з близького оточення Путіна.

"Він ще досі живий, бо в ньому концентруються величезні вкрадені гроші росіян, що виводять через нього російські еліти", – підкреслив політолог.

Очевидно, що Владімір Путін та його режим показав свою величезну слабкість. Адже нечувано, що б в якійсь країні якась приватна військова компанія пройшла маршем по країні до столиці. Заколот дуже добре продемонстрував, що Росія більше не є сильною державою з сильним лідером.

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