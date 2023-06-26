Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он предположил, что Пригожин может сыграть даже роль в предстоящих выборах в России. Но это будет его последним заданием.

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Как Путин может использовать Пригожина

Евгений Пригожин, возможно, и пытался свергнуть путинский режим в России, но не стоит забывать, что он и сам военный преступник. Зверства, которые совершал он и его наемники не только на территории Украины, должны быть наказаны соответственно.

Я сомневаюсь, что Пригожин доживет до трибунала после такой выходки. Его Путин просто в очередной раз использует. Есть интересные варианты использования вплоть до его политической альтернативы на выборах (17 марта – 24 Канал),

– заметил Алексей Буряченко.

Пригожин смог бы объединить вокруг себя не только радикалов, о чем уже говорилось, но и протестный электорат. Это значительно увеличивает шансы, возможно, даже на гипотетический второй тур выборов. Кроме того, главарь ЧВК "Вагнера" мог бы завести новую фракцию в Думу.

"Но после этого его точно ликвидируют. У него нет шансов остаться в живых, или же эти шансы приближаются к нулю", – подчеркнул политолог.

Проведение "марша справедливости" именно 23 июня могло быть спонтанным решением. Потому что сам мятеж готовился раньше. Консолидировать такие большие силы и фактически беспрепятственно двигаться по городам России без поддержки из Кремля было невозможно.

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В мятеже была замешана ФСБ

Вероятно, были определенные договоренности и с Федеральной службой безопасности. У нее были свои выгоды.

Возможно, это была попытка репутационно ударить по Шойгу и Герасимову. По результатам ясно, что они, если не покинут свои должности, то веса в окружении Путина не будут больше иметь. Прогнозирую, что кадровые изменения и ротации будут в любом случае, – отметил Буряченко.

Не исключено, что ФСБ захотела решить сразу несколько проблем. Шойгу и Герасимова отстранить от власти и одновременно устранить Пригожина из близкого окружения Путина.

"Он еще жив, потому что в нем концентрируются огромные украденные деньги россиян, которые выводят через него российские элиты", – подчеркнул политолог.

Очевидно, Владимир Путин и его режим показать свою огромную слабость. Ведь неслыханно, чтобы в какой-то стране какая-то частная военная компания прошла маршем по стране в столицу. Мятеж очень хорошо продемонстрировал, что Россия больше не является сильным государством с сильным лидером.

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