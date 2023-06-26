Ни одна из сторон не будет держать обещаний: какое будущее у Пригожина и вагнеровцев
Завершив свой мятеж по каким-то причинам, Евгений Пригожин не просто не улучшил свое положение, но и усугубил его. Есть большие сомнения в неприкосновенности Пригожина. И тем более в отсутствии последствий для вагнеровцев.
Об этом 24 Каналу рассказала Мария Максакова – бывшая депутат Госдумы России. По ее мнению, "гарантии безопасности", предоставившие Пригожину и его наемникам, вызывают огромное количество сомнений.
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Перспективы у Пригожина плачевные
Евгений Пригожин остановил свой мятеж после переговоров с Александром Лукашенко. Он пообещал вывести собственных наемников и не держать путь на Москву.
Заместитель российского диктатора Дмитрий Песков заверил, что с Пригожина снимут все обвинения, а вагнеровцев никто не будет преследовать.
Думаю, ни одна из сторон своих обещаний не будет держать, потому что давно этого не делает. Даже получив обещание, они относятся к нему скорее как к кратковременной передышке,
– отметила Мария Максакова.
Вообще, шансы у бунта Пригожина были. Если бы ему хватило отваги и отчаяния, до Москвы он мог бы дойти. Ведь фактически Пригожин боролся за собственное выживание. Получив "председателя" Владимира Путина, он мог бы выручить для себя новую жизнь без таких рисков, с которыми сейчас сталкивается со всех сторон.
"Путин его приговорил еще с начала конфликта с Шойгу, война с кадыровцами уже вышла в СМИ, что тоже усугубляет его перспективы выжить. А теперь уже обманутые вагнеровцы теперь недовольны им", – отметила экс-депутат.
На него охотятся и спецслужбы мира. И все это даже не включая, сколько военных преступлений главарь группы "Вагнера" совершил в Украине.
Мария Максакова о будущем Пригожина: смотреть видео
Будущее Пригожин и санкции для "Вагнера"
Фактически, теперь для Евгения Пригожина ситуация станет замкнутой в пределах Беларуси. Там он будет пытаться быть хоть как-то полезным, действительно желая попасть в Африку. Там он не раз демонстрировал свои возможности как в переворотах, так и защите от них.
Говорят, что он оставил в африканской земле 15 миллиардов долларов наличными. Известно, что Пригожин привык иметь дело с наличными, он верит в них больше, чем в моментально можно заблокировать счета.
– рассказала Максакова.
Кроме того, ранее в США рассматривали вопросы введения санкций на преступную группировку "Вагнера" и признание их террористами. Это повлекло бы за собой определенные юридические последствия. Что бы сделало невозможной работу Пригожина в какой-либо форме на африканских диктаторов в частности.
Однако из СМИ стало известно, что в Соединенных Штатах отказались от этого мнения, ведь это сыграло бы на руку Путину.
"Неизвестно, как сейчас поступят США, после того, как эти двое "помирились". Оставив в недоумении оба вражеских лагеря", – подчеркнула Максакова.
Отметим, что в ПАСЕ на днях приняли резолюцию, одним пунктом которой было признание ЧВК "Вагнера" (и других военизированных формирований) террористической организацией. Возможно, вслед за этим сделают и в США.
Пригожин исчез после завершения бунта: что известно
- Впервые после мятежа Пригожина на публике появился министр обороны России Сергей Шойгу. Он якобы уехал проверить один из военных пунктов управления "в зоне СВО". Вероятно, это был лишь показательный спектакль, чтобы доказать народу, что мятеж ни на что не повлиял.
- Между тем о местонахождении Евгения Пригожина ничего неизвестно с вечера 24 июня. В последний раз его видели в Ростове-на-Дону, он как раз уезжал из города.
- Уже 25 июня пресс-служба Пригожина заявила, что с ним все в порядке и он лично передаст всем поздравления, как "будет иметь нормальную связь".
- Исчезновение главаря "Вагнера" подтвердили и в Институте изучения войны. Интересно, что они отмечают исчезновение и Валерия Герасимова, также не появлявшегося на публике за последние дни.