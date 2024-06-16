В Ростове новый мятеж: заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

В Ростове-на-Дону группа заключенных пленила двух сотрудников СИЗО. По сообщению росСМИ, на освобождение заложников отправились "омоновцы".

Центр Ростова окружен. Омоновцы двигаются в направлении следственного изолятора номер один.

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Что произошло

Шесть обвиняемых, находившихся в следственном изоляторе, выбили стекла в своей камере и проникли в дежурную часть. Там они взяли в заложники двух сотрудников.

Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Сотрудников вооружают и отправляют в СИЗО по улице Максима Горького. Туда же направлено множество машин скорой помощи. Дорога в изолятор перекрыта.

По предварительной информации, преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. И тогда они готовы отпустить заложников.

В сторону СИЗО выдвинулся ОМОН. Еще продолжаются переговоры. О штурме пока речь не идет.

Что происходит у следственного изолятора номер один в Ростове: смотрите видео



Центр Ростова оцеплен, движение транспорта ограничено. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

Спецназовцы идут к здвнию СИЗО: смотрите видео



Стали известны имена "повстанцев"

В СМИ назвали имена 5 из 6 заключенных, захвативших ростовское СИЗО.

Сайпудинов М.Ш

Цицкиев А.М

Камнеев Д.В

Гиреев Т.М

Акиев Ш.А

Большинство из них осуждены по статьям о терроризме. Так, Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовку теракта. Они планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкеесской Республики. Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев – к 18 с половиной годам.

Террористы записали несколько видеосообщений. На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками.

Преступники подтвердили, что являются членами ИГИЛ и говорят, что захват заложников не был спонтанным. Нападавшие пытаются найти в СИЗО огнестрельное оружие.

В СИЗО террористы захватили заложников: смотрите видео



Узники рассказали о своих требованиях: смотрите видео



Известно, что в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы.