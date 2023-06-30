Кто заинтересован в изменении российского режима: каким может быть следующий переворот

Верхушка силовых структур России – министр обороны Сергей Шойгу, руководитель генштаба Валерий Герасимов, секретарь совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и другие – ни на что не способны. Они хотят только сохранить свой статус-кво и наворованные капиталы.

Об этом 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что эти люди уже активно занимаются передачей своих капиталов, влияния и власти детям.

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"Они абсолютно ни на что не способны и не заинтересованы в переменах. В частности, чтобы ушел Путин", – убежден Эйдман.

Кто заинтересован в перевороте

В то же время есть среднее звено силовиков, которое значительно моложе по возрасту. Они не такие "сытые" и понимают, что старики у власти не собираются уступать им места. Мол, только какой-нибудь переворот может способствовать их карьерным возможностям. Поэтому эти силовики не против сместить стариков, отобрать у них власть и ресурсы.

Я думаю, что следующий заговор может быть с участием Пригожина, будет формироваться внутри среднего звена. Тех генералов ФСБ, армейских генералов, которые на подступах к верхушке власти, но туда не допущены и хотят туда,

– подчеркнул политолог.

В частности, их цель – снести путинский режим. Ведь российский диктатор не продвигает во власть лично незнакомых ему вблизи людей. Поэтому у среднего звена силовиков нет никаких шансов.

"Если Путин будет у власти, то он и все его позиции верхушки власти будут замещены одними и теми же стариками, пока они просто физически не вымрут", – сказал Игорь Эйдман.

Среднее звено, вероятно, не готово ждать, пока физически умрут первые лица. Ведь в условиях современной медицины "для богачей" они могут легко прожить до 90 лет.

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