Кого Пригожин взял в поход на Москву: установили личности трех вагнеровцев

Почти все наемники "Вагнера", участвовавшие в мятеже Пригожина против российского диктатора Владимира Путина, имели закрытые лица. Так что установить личности боевиков – не так и просто.

Среди вагнеровцев, захвативших российский город Ростов-на-Дону во время мятежа, по меньшей мере три – бывшие осужденные. Журналисты провели собственное расследование, чтобы установить это.

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Почти все боевики, участвовавшие в "самой серьезной угрозе правлению президента России Владимира Путина на сегодняшний день", имели закрытые лица, поэтому их не удалось идентифицировать,

– пишет издание.

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В то же время отмечают, что некоторые из них – бывшие заключенные, подчеркивая, что решение Кремля позволить Пригожину вербовать тысячи наемников из тюрем по всей стране в прошлом году обернулось против него.

Лица нескольких, вероятно, установили

, что наемники "Вагнера", среди которых бывшие заключенные, воюют в Украине с начала полномасштабного вторжения России, в частности в городе Бахмут, который до сих пор был самым кровавым сражением.

Агентство Reuters пыталось связаться с тремя бывшими осужденными, вероятно, участвовавшими в мятеже, но никто из них не ответил. Министерство обороны России, уголовная служба и ЧВК "Вагнер" тоже проигнорировали запросы расследователей.

Отмечают, что согласно соглашению вместе с Пригожиным в Беларусь должны были уехать и сотни вагнеровцев. Об одном из них стало известно журналистам – он бросил Ростов поздно в субботу 24 июня.

Это 25-летний Дмитрий Чеков, ростовчанин, он был 4 раза судим за кражи и наркопреступления Он единственный, кто "засветил" свое лицо во время мятежа в Ростове, когда ободрял местных жителей.

Агентство использовало кадр с видео и программу для распознавания лица и связала его с учетной записью во ВКонтакте Дмитрия Чекова. Пожелавший остаться неназванным близкий родственник подтвердил журналистам, что он отсидел в колонии.

На другом кадре из Ростова, опубликованном российскими СМИ, опознали 33-летнего Сергея Ширшова, из волжского города Саратов. В ВКонтакте на профиле Ширшова изображена нашивка Wagner Group.

Ширшов был приговорен судом Саратова к 7 годам лишения свободы за вооруженное ограбление в 2019 году.

Согласно открытым данным, Ширшов отбывал наказание в колонии строгого режима №10 Саратовской области. Местные СМИ сообщали, что Пригожин посещал колонию №10 в октябре 2022 года.

Третий боевик "Вагнера", которого удалось идентифицировать Роман Ямалутдинов, уроженец Красноярска в Сибири. 31-летний Ямалутдинов был осужден по меньшей мере дважды с 2017 года: за вождение в нетрезвом состоянии и угон автомобиля и нападение на полицейского.

Агентство Reuters не смогло подтвердить, что Ямалутдинов находился в тюрьме, когда Пригожин начал свою кампанию по вербовке к вагнеровцам.

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