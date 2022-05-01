Мэр Брюсселя Филипп Клоуз совершил короткий визит во Львов. Непродолжительное посещение дало важные результаты для многих украинцев.

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Реабилитация украинцев в Брюсселе

Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, в рамках своего визита Филир Клоуз приехал в больницу к тяжелораненым украинцам, которых удалось эвакуировать.

Мэры договорились об обеспечении больниц необходимым оборудованием, а также о дальнейшей реабилитации украинцев за рубежом.

Эвакуация украинцев: последние новости

Наконец-то Украине удалось запустить эвакуацию мирных украинцев из "Азовстали", которые два месяца жили под российской бомбардировкой. Из блокады удалось вывезти сотни людей. Как сообщила Ирина Верещук, это была самая тяжелая операция с начала войны России против Украины. Сообщается, среди эвакуированных из "Азовстали" – женщины, дети и пожилые люди.

Уникальные кадры эвакуации мирных украинцев из Азовстали показали героические защитники Мариуполя. Украинская власть, ООН, "Красный Крест" – над спасением наших граждан работала большая и слаженная команда. Также сообщается, что 2 мая продолжится эвакуация людей из других районов Мариуполя.

Северодонецк находится под постоянными обстрелами русских оккупантов. Почти все жители города покинули населенный пункт, сейчас там остается только 10% жителей. Люди отказываются покидать свои дома по разным соображениям. Некоторые надеются, что все пройдет, как в 2015-м, кто-то не желает покидать свой дом ни при каких обстоятельствах, а еще часть людей боится неизвестности эвакуации.

Вместе с тем глава Луганской ОВА Сергей Гайдак просит жителей Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и Горской общины немедленно эвакуироваться и не подвергаться опасности. Враг очень активно атакует регион, и ситуация может стать критической, как в Попасной, где эвакуацию приостановили из-за обстрелов россиян.

Правоохранители задержали 18-летнего киевлянина, который обманывал людей и обещал вывезти их из "горячих" точек, в том числе из Мариуполя. Мошенник обманул как минимум 15 украинцев.

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