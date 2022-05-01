Мер Брюсселя Філіп Клоуз здійснив короткий візит до Львова. Нетривалі відвідини дали важливі результати для багатьох українців.

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Реабілітація українців у Брюсселі

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у рамках свого візиту Філір Клоуз приїхав у лікарню до важкопоранених українців, яких вдалося евакуювати.

Мери домовилися про забезпечення лікарень необхідним обладнанням, а також подальшу реабілітацію українців за кордоном.

Евакуація українців: останні новини

Нарешті Україні вдалося запустити евакуацію мирних українців з "Азовсталі", які два місяці жили під російським бомбардуванням. З блокади вдалося вивезти вже сотні людей. Як повідомила Ірина Верещук, це була найважча операція з початку війни Росії проти України. Повідомляється, серед евакуйованих з "Азовсталі" – жінки, діти та люди похилого віку.

Унікальні кадри евакуації мирних українців з "Азовсталі" показали героїчні захисники Маріуполя. Українська влада, ООН, "Червоний Хрест" – над порятунком наших громадян працювала велика та злагоджена команда. Також повідомляється, що 2 травня продовжиться евакуація людей і з інших районів Маріуполя.

Сєвєродонецьк перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Майже всі мешканці міста покинули населений пункт, зараз там залишається лише 10% жителів. Люди відмовляються покидати свої домівки з різних міркувань. Дехто сподівається, що все мине, як у 2015-му, хтось не бажає покидати свій дім за жодних обставин, а ще частина людей боїться невідомості евакуації.

Разом з тим очільник Луганської ОВА Сергій Гайдак просить мешканців Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірської громади негайно евакуюватися та не наражатися на небезпеку. Ворог дуже активно атакує регіон, і ситуація може стати критичною, як у Попасній, де евакуацію призупинили через обстріли росіян.

Правоохоронці затримали 18-річного киянина, який обманював людей та обіцяв вивезти їх з "гарячих" точок, зокрема і з Маріуполя. Шахрай обманув як мінімум 15 українців.

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