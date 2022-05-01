На Луганщині закликають місцевих евакуюватися

Особливо мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Гірську громаду. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслює, що слід встигнути евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній.

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1 травня евакуюватимуть із:

Сєвєродонецька

Лисичанська

Рубіжного

Гірської громади

Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв'язок з людьми в двох автобусах,

– написав Гайдай.

Він підкреслив, що у попаснян було багато можливостей виїхати раніше, а тепер все складніше. Тому радить не чекати до останнього, а виїждждати доки є можливість.

За його словами, автобуси вже в дорозі – місця зборів незмінні.

Ситуація на Луганщині: коротко

Як повідомив Сергій Гайдай, 30 квітня з Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 українців. Евакуація з Попасної наразі призупинена – триває перевірка безпечності маршруту.

Гайдай назвав 3 напрямки на Луганщині, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ – Попаснянський, напрямок Гірської громади з боку Золотого та напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.

Окупанти завдали удару по Комишувасі. Снаряди росіян влучили у школу та будівлю сільради. Загалом у населеному пункті наразі залишилось близько 100 людей.

влучили у школу Також військові агресори відкрили вогонь по авто з волонтерами, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.

На 9 травня окупанти готують не лише парад. Ворог має намір накрити Луганську область артпідготовкою.

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