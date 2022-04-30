За його словами, в Луганській області відчувають посилення російської армії, проте в них "повзуча" тактика. Про це Сергій Гайдай повідомив в прямому ефірі телеканалу "Рада".
Важливо Гайдай назвав 3 напрямки на Луганщині, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ
Крім того, окупанти все повністю завалюють артилерійськими снарядами, реактивними комплексами, авіаударами, а також залучають гелікоптери.
Після цього російські війська намагаються або ротою, або батальйоном просуватися вперед. Для того, щоб захопити ще частини населених пунктів.
Плани окупантів на 9 травня
"Поки нічого не відбувається, але впевнений, що готуються до 9 травня. Для того, щоб вже на 9 – масово накрити нас артпідготовкою", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Що відомо про російські обстріли на Луганщині
- На Луганщині військові агресора відкрили вогонь по авто з волонтерами, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.
- Росіяни штурмують Рубіжне та Попасну. Внаслідок обстрілів 29 квітня дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань.
- На Луганщині два рятувальники були поранені при виконанні – потрапили під ворожий обстріл.
- В Сєвєродонецьку під удар потрапила міська школа. В стелі будівлі видніється діра від снаряду, а рятувальники ліквідовували пожежу.
- 4 рази окупанти обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну, а в Гірській громаді вибухи лунали майже без перерви.
- Російські окупанти потужно обстріляли Лисичанськ на Луганщині. Внаслідок атаки зруйновано 13 будинків. Також спалахнуло безліч пожеж. Займання відбувалося майже по всій території, а це практично 100 квадратних кілометрів.
- За добу, 27 квітня, 29 разів обстріляли цивільні будинки в Луганській області. Окупанти гатили з авіації, систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
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