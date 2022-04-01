Мэр Бучи официально подтвердил освобождение города от оккупантов

Вооруженные Силы Украины освободили Бучу от российских захватчиков. 31 марта из города были изгнаны вражеские войска.

Радостную новость 1 апреля подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук. Он отметил, что 31 марта войдет в историю населённого пункта.

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Сегодня констатирую, что этот день радостный. Большая победа наших вооруженных сил на Киевщине. Мы будем все делать, чтобы большая победа была по всей Украине,

– подчеркнул чиновник.

Заметим, ранее местные власти Бучи призвали горожан пока не возвращаться домой. Ведь в городе остались диверсионные группы и российские военные, переодевшиеся в гражданскую одежду.

Также территория Бучи заминирована. Поэтому людей призывают не приближаться к подозрительным предметам.

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