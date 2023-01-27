Во Львов приехали 30 мэров, чтобы поддержать Атрошенко: заседание суда перенесли

Львовский апелляционный суд 27 января планировал рассмотреть апелляцию на решение об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Руководители 30 украинских городов приехали поддержать коллегу.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что заседание было перенесено на 1 февраля.

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"Апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесено на 1 февраля. Сегодня во Львов приехали примерно 30 мэров больших и малых городов, чтобы поддержать Владислава Атрошенко. Ожидаем справедливого решения", – написал Садовый.



Мэры городов приехали поддержать Атрошенко / Фото с телеграмма Андрея Садового



Рассмотрение апелляции перенесли / Фото с телеграмма Андрея Садового



Заседание состоится 1 февраля / Фото с телеграмма Андрея Садового

Заявление Кличко

На заседание приехал и мэр Киева Виталий Кличко. Он сказал, что это первый прецедент в Украине, когда город лишают руководителя, избранного людьми. Причины этого процесса Кличко назвал "притянутыми за уши".

На сегодняшний день речь о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, волеизъявления которого уже не считают. Убежден, что суд примет правильное решение о защите самоуправления. Если нет, то не остается ничего другого, как обращаться в Европейский суд, – заявил мэр столицы.

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