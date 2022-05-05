Мэр Ивано-Франковска призвал горожан находиться дома или уехать за город на выходных

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к горожанам с призывом в выходные – 7, 8 и 9 мая – оставаться дома или выехать за город.

7 мая город будет отмечать 360-летие, но в этом году из-за войны России против Украины и провокации, которые страна-агрессор может совершать, в частности по случаю 9 мая, никаких праздничных событий в городе не будет.

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Только что было принято решение о том, что 7, 8 и 9 мая никаких публичных мероприятий, в том числе молебнов, не будет в Ивано-Франковской территориальной общине,

– сказал Марцинкив.

Покинуть город или находиться дома

Мэр города призвал ни в коем случае не допускать скопления людей в парках, у озера и других публичных местах. Он советует людям по возможности выехать за город или же оставаться дома.

Есть определенная информация. Враг, к сожалению, хочет наносить ракетные удары. Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги,

– добавил глава города.

Что может готовить Россия на 9 мая

В западных СМИ появляется информация о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию в России, а в связи с этим и официальное объявление войны Украине.

Еще один из озвученных сценариев в СМИ – провозглашение присоединения к России "ДНР" и "ЛНР".

Спикер МВД Украины Денисенко также предостерегает о том, что Путин на параде 9 мая может прибегнуть к объявлению мобилизации, или же открыто объявить войну Украине. Пойдет ли он на такой шаг, пока неизвестно.

В то же время в Минобороны Украины говорят, что 9 мая Россия может "викинути коника", но уверяют, что украинская армия готова. Но все же, несмотря на то, что война продолжается каждый день, в этот день можно ожидать провокаций или обстрелов, в том числе их роста.

"Безусловно, мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет нас быть бдительнее. Не только на направлениях, где идут боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем определенных провокаций, или оптимизации обстрела со стороны российской армии", – заявлял накануне спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

Политолог Игорь Чаленко убежден, что россиянам нужно любой ценой "продать" свою победу. Именно поэтому до 9 мая они будут продолжать давить на всех фронтах и будут пытаться сломать Мариуполь. Также он сказал, что вполне вероятно, что оккупанты продолжат активные бомбардировки по территории Украины.

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