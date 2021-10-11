Мэр Яремче был пьян, когда совершил аварию, – полиция

7 октября, около 20 часов, на дороге Н-09 сообщением Мукачево – Львов в Яремче произошло дорожно-транспортное происшествие.

7 октября, около 20 часов, на дороге Н-09 сообщением Мукачево – Львов в Яремче произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики.

Как предварительно установили правоохранители, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной общины, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.

Первой об аварии в Яремче сообщила пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области. Через час после сообщения ГСЧС на официальной странице Яремчанского горсовета заявили, что в ДТП в Яремче пострадал мэр города Андрей Мироняк.

Водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner взяли кровь на проверку состояния опьянения.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции Ивано-Франковской области, в настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства событий.