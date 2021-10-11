7 жовтня, близько 20 години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачево – Львів у Яремчі сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, мешканець Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.

Внаслідок дорожньо-транспортної̈ пригоди з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв.

Першими про аварію у Яремче повідомила пресслужба ДСНС у Івано-Франківській області, зазначивши. Через годину після повідомлення ДСНС на офіційній сторінці Яремчанської міськради заявили, що у ДТП в Яремче постраждав мер міста Андрій Мироняк.

Водій Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner відібрано кров на перевірку стану сп’яніння.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння" Кримінального кодексу України.

За інформацією поліції Івано-Франківської області, наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.