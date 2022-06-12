Мэр Энергодара предупредил, что спецслужбы России готовят провокации в Запорожье на "день России"

Российские оккупанты готовят провокации во временно оккупированном городе Энергодар. Враги планируют их во время массовых мер.

Соответствующую информацию сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. В частности, он предупредил людей, ссылаясь на инсайдерскую информацию источников, приближенных к работе специальных служб Украины.

За инсайдерской информацией от источников приближенных к деятельности специальных служб Украины

Оккупанты готовят провокации в Энергодаре

По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны специальных служб России во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации,

– написал Орлов.

Мэр Энергодара призвал людей в течение воскресенья, 12 июня, не посещать в городе массовые мероприятия, которые планируется проводить российские кафиры. Дмитрий Орлов напомнил людям , что это важно для их безопасности.

Последние новости из временно оккупированного Энергодара

11 июня украинские партизаны во временно оккупированном Энергодаре уничтожили двух оккупантов . Враги патрулировали город.

Следует вспомнить, что во временно оккупированном городе находится крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская АЭС.

Что касается атомной электростанции, то в украинском "Энергоатоме" объяснили, что прекращение работы Запорожской АЭС невозможно. Ведь украинцы работают под бешеным давлением и под оккупантами только для того, чтобы АЭС работала.

Советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией" приведут к тому, что Украина остановит ее работу . Однако это возможно при полной потере контроля над ЗАЭС со стороны Украины.

Остановку ЗАЭС рассматривают как подготовку к отопительному сезону. В частности, сценарий полной остановки ЗАЭС.

31 мая глава "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что россияне знают о мощности такого объекта, как АЭС. Понимая, что Украина не ударит по станции , россияне устроили там базу .

Смотрите также – эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарна рассказала, реально ли включить ЗАЭС в энергосистему России.