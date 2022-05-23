Мэр Энергодара рассказал о состоянии так называемого "мэра" после взрыва

Во временно оккупированном Энергодаре недавно с российским гауляйтером Андреем Шевчиком произошел "досадный инцидент", в результате которого он взорвался. Ставленик Кремля получил многочисленные травмы.

У так называемого "мэра" сотрясение головного мозга и перелом ключицы

О последствиях подрыва Андрея Шевчика рассказал законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Шевчик подорвался в подъезде вместе с охранниками и был доставлен в медико-санитарную часть в Энергодаре.

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По словам Орлова, у Шевчика многочисленные ожоги, сотрясение головного мозга и даже перелом ключицы.

Все потерпевшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы,

– сказал Орлов.

Законный мэр Энергодара отметил, что Шевчика и его муртадов решили не госпитализировать в Энергодаре, а отвезли в больницу в временно оккупированный Мелитополь.

"Медики либо отказались оказывать помощь или оккупанты решили не доверять медикам Энергодара и увезли в направлении Мелитополя. Где сейчас пострадали и (какой – 24 канал) их состояние здоровья, пока неизвестно", – рассказал Орлов.

Он добавил, что Шевчика, вероятно, заменит Руслан Кирпичев, родом из Донецкой области.

Он не местный, поэтому о нем достаточно мало информации у местных жителей. Известно, что последний месяц он был таким "смотрящим" за городом. В лучших традициях Советского союза, когда есть фейковый руководитель и есть человек, решающий все вопросы. Такая ситуация сейчас. Будет ли именно он показывать себя на первом плане, найдут ли нового коллаборанта, гауляйтера, неизвестно,

– заявил городской голова Энергодара.

Гауляйтер Андрей Шевчик взорвался в Энергодаре: что известно

22 мая прогремел взрыв в доме, где живет мать коллаборанта Шевчика. Вместе со ставленником Кремля были двое его телохранителей. Что стало причиной взрыва – точно неизвестно.

Одна из версий – кафиры решили убрать Шевчика, который не справился со "своими обязанностями".

После инцидента с взрывом российские кафиры начали разыскивать вероятных организаторов . В Запорожской ОВА рассказали, что россияне усилили обзор на блокпостах и разыскивали автомобиль с двумя мужчинами.

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