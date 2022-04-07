Мэр Каховки также выехал из города из-за угроз российских военных

Каховский городской голова Виталий Немерец вынужденно покинул город и перебрался на подконтрольную ВСУ территорию. Такое решение он принял из-за постоянных угроз ему и его семье со стороны оккупантов.

Слова Виталия Немерца опубликовали на странице Каховской городской территориальной общины в соцсети.

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Мэр заверил, что он физически не с местными жителями Каховки, но не означает, что он их покинул. Для каждого из них он по-прежнему находится на расстоянии телефонного звонка.

Я и дальше работаю и буду работать для вас – во благо нашей Каховской общины. Знайте, что отстранить от должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное – "филькина грамота",

– написал Немерец.

Мужчина говорит, что выехал из-за угроз ему и его семье. "Не передать словами эмоции от переезда с детьми всех бесчисленных орковских блокпостов: страх за малышей, их испуганные глаза от российских солдат с автоматами, взрывов, изуродованной техники", – добавил он.

Мэр подчеркнул, что верит, что в ближайшее время сможет работать в освобожденной Каховке.

Также Виталий Немерец выразил надежду, что его друзья и коллеги из Таврийска (Николай Ризак) и Голой Пристани (Александр Бабич и Олег Яхниенко), а также глава Миловской сельской общины вернутся домой, как и все остальные коварно похищенные украинцы.

Ранее мы сообщали, что городской голова в Олешках Евгений Рыщук и мэр Скадовска Александр Яковлев выехали из городов из-за оккупации российских военных. Они мол, хотели спасти своих детей, а толку от мэров, которых могут взять в плен, немного.

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