Слова Віталія Немерця опублікували на сторінці Каховської міської територіальної громади у соцмережі.

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Мер запевнив у тому, що хоча він фізично не з місцевими мешканцями Каховки, але не означає, що він їх покинув. Для кожного з них він, як і раніше, на відстані телефонного дзвінка.

Я надалі працюю і працюватиму для вас – на благо нашої Каховської громади. Знайте, що усунути з посади або прийняти мою відставку може лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії. Все інше – "фількіна грамота",

– написав Немерець.

Чоловік каже, що виїхав через погрози йому і його родині. "Не передати словами емоції від переїзду з дітьми всіх незчисленних орківських блокпостів: страх за малечу, їхні перелякані очі від російських солдатів з автоматами, вибухів, понівеченої техніки", – додав він.

Мер вірить, що найближчим часом зможе працювати у звільненій Каховці.

Також Віталій Немерець висловив сподівання, що його друзі й колеги з Таврійська (Микола Різак) та Голої Пристані (Олександр Бабич та Олег Яхнієнко), а також голова Милівської сільської громади, повернуться додому, як і всі інші підступно викрадені українці.

Раніше ми повідомляли, що міський голова в Олешках Євген Рищук та мер Скадовська Олександр Яковлєв виїхали з міст через окупацію російських військових. Вони пояснили, що хочуть врятувати своїх дітей, а користі від мерів, яких можуть взяти в полон, небагато.

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