Мэр Конотопа предупреждает о провокациях россиян на 9 мая

Для российских оккупантов 9 мая является "особой" датой, так что в этот день они могут прибегнуть к провокациям в Украине. Учитывая это, жителям общины Конотопа, в Сумской области, следует быть осторожными.

Об этом 24 каналу сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"Знаете, опасений у меня нет (касательно 9 мая – 24 канал). Мы в этих опасениях живем уже не один год. Конечно, в любой момент к нам может что-то прилететь, однозначно. Сдаваться нам не нужно", – рассказал мэр города.

Терять бдительность не стоит

Семенихин заверил, что обязательно обратится в общину Конотопа по поводу 9 мая. Все для того, чтобы предупредить людей о возможных провокациях со стороны агентурной сети Москвы, которая находится в городе.

Возможно, я не исключаю, может быть и теракт, чтобы потом обвинить Вооруженные Силы Украины или патриотов в том, что "они там наших дедов убивают",

– рассказал городской голова.

Семенихин добавил, что также предупредит людей, чтобы они воздержались от походов к мемориалу и возложению цветов.

Возможные провокации России 9 мая: другие новости

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных ракетных обстрелах по городу в течение 7 – 9 мая. Он призвал жителей по возможности уехать за город, чтобы в эти дни в Ивано-Франковске уменьшилось количество людей.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что для российских властей дата 9 мая стала "сакральной". Учитывая это, в Украине могут быть провокации или обострение ситуации на фронте.

По данным украинской разведки, российские захватчики готовят "парад" 9 мая в превращенном в руины Мариуполе. Сейчас там идет масштабная пропагандистская кампания. Россиянам будут демонстрировать сюжеты о так называемой "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

В России заявили, что "победный парад" 9 мая в Донецке и Луганске провести не удастся. Однако это якобы "точно скоро произойдет".

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