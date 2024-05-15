Происходит эвакуация: мэр Конотопа ответил, есть ли угроза прорыва на Сумщине

Россияне буквально ежедневно обстреливают территорию Сумской области. Иногда диверсионно-разведывательные группы врага пытаются пройти границу.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что ДРГ действительно пытаются иногда проходить через границу.

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Какова ситуация на Сумщине

Как отметил Семенихин, сейчас вблизи Сумщины нет такого количества оккупантов, которого было бы достаточно для повторения недавней ситуации на Харьковщине. Кроме того, параллельно происходит эвакуация населения, чтобы спасли людей от обстрелов.

Происходит эвакуация, чтобы обезопасить людей от постоянных обстрелов, которые продолжаются буквально ежедневно. Есть высокие риски, что эти обстрелы будут продолжаться. Возможно, их интенсивность будет наращиваться. Но чтобы прорывалась граница – сейчас такого не наблюдаем,

– отметил Семенихин.

В регионе очень серьезно подготовились к возможному прорыву границы. Фортификационные сооружения строили и продолжают строить. Они позволят защитникам крепко держать границу в случае российских атак.

Они позволят нашим защитникам крепко держать границу и не допустить такого, чтобы захватчики куда-то дошли. Или до Сум, или до других более-менее крупных населенных пунктов. Я прошу всех сохранять спокойствие. И прислушаться к советам нашей ОВА, которая рекомендует эвакуироваться. Все условия для этого созданы. Транспорт предоставляют, людей обеспечивают,

– сказал Семенихин.

Ситуация в Сумской области: коротко