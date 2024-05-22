Были повреждения обломками БпЛА: мэр Конотопа рассказал о ситуации со светом в регионе
Ночью 22 мая российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по энергетическим объектам Сумщины. Были проблемы со светом, но сейчас ситуация значительно лучше.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что оккупанты пытались попасть в один из энергетических объектов города.
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Силы ПВО отработали по вражеским дронам. К сожалению, обломки таки попали по объекту. Там были повреждения.
Наши ребята отработали. Но обломки таки попали. Там были в определенной степени серьезные повреждения. Сейчас энергетики активно работают над восстановлением энергоснабжения,
– сказал Семенихин.
Какова ситуация со светом
Как отметил Семенихин, в Конотопе электричество появилось уже в 8 утра. Правда, трамваи пока не выпустили на линии из-за проблем с электроснабжением.
Энергетики отработали на все "сто". В городе уже в 6 утра работали пункты несокрушимости. По состоянию на утро практически вся инфраструктура уже была с электричеством.
Хочу поблагодарить наших коммунальщиков. Они прекрасно отработали. Они продолжают работать. Надеюсь, что до конца суток по крайней мере весь Конотопский район будет с электричеством. Есть, конечно, вопрос о приграничных общин, которые на расстоянии 5 – 10 километров от страны-агрессора. Наши энергетики справятся. Они профессионалы своего дела. Также огромная благодарность нашим защитникам, которые сбивают дроны и ракеты. Парни молодцы,
– отметил Семенихин.
Ситуация на Сумщине: коротко
- Ночью 22 мая оккупанты ударили по Сумской области "шахедами". Взрывы слышали в Шостке и Конотопе.
- Ночью Сумы оказались без света. Потом в Сумском городском совете сообщили, что с 05:20 началось восстановление электроснабжения по городу.
- В Госпогранслужбе отмечают, что не стоит отбрасывать вариант, согласно которому Россия начнет наступление еще и на Сумщине. Нужно быть готовым ко всему. Таким образом оккупанты, вероятнее всего, могут попытаться растянуть линию фронта и "распылить" ресурсы Сил обороны Украины.