Мэр Лозовой рекомендует жителям временно покинуть город

Сергей Зеленский – мэр Лозовой – 3 апреля призвал местных жителей временно покинуть город. Он подчеркнул, что в последние дни участились опасности ракетных ударов.

Мэр Зеленский заметил, что провел переговоры с руководством Полтавщины. Речь шла о помощи в размещении лозовчан.

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Я прежде всего забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов,

– подчеркнул мэр.

Зеленский заявил, что электропоезда будут курсировать в Полтавском направлении 4 апреля в: 12:00, 13:00 и 14:00.

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