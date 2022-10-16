Готовы угостить черешней, – мэр Мелитополя о подготовке ко встрече с ВСУ

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в разных направлениях продолжается. После того, как украинский военный полакомился херсонским арбузом в прямом эфире, в мэрии Мелитополя заявили, что готовы угостить военных черешней.

Наши военнослужащие намекают на успехи Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Деоккупация города, если правильно понимать "посылы" ВСУ, вот-вот должна наступить. Также мэр оккупированного Мелитополя в Запорожской области написал, что украинские солдаты могут полакомиться местными ягодами.

Читайте также Гауляйтер Мелитополя Балицкий получил российский паспорт, еще когда был депутатом облсовета – СМИ

В Херсоне арбузы, в Мелитополе – черешни

В условиях войны важно соблюдать режим информационной тишины, даже если инициатива на фронте на нашей стороне. Однако никто не запрещает тонко намекать, что в ближайшее время может произойти на линии огня.

Именно поэтому начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский на вопрос журналиста об освобождении Херсона не ответил прямо. Военнослужащий достал арбуз и начал его есть в прямом эфире.

Но мы комментировать не можем, потому что сейчас это запрещено. Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут и все будет Украина,

– отметил военный.

Однако этот его яркий жест достаточно исчерпывающий ответ на интерес украинцев относительно ситуации на Юге.

Украинский военный начал есть арбуз на вопрос журналиста о Херсоне: смотрите видео с телеграммы Андрея Цаплиенко

Если Херсонщина у украинцев ассоциируется с арбузами, то Мелитополь – с черешнями. Мэр города Иван Федоров в своем телеграмм-канале опубликовал видео с Зелинским и написал, что ВСУ скоро следует ожидать в Запорожской области.

Паника оккупантов, "отсутствие комментариев" у украинских военных по поводу контрнаступления на Херсонском направлении, подтвержденные потери врага на Запорожском направлении намекают мелитопольцам, что пора понемногу готовиться встречать наши героические ВСУ,

– подчеркнул Федоров.

Конец его поста увенчался предложением украинским солдатам "разнообразить свой рацион" мелитопольской черешней.

Успехи ВСУ в Запорожской области: актуальная информация

Генеральный штаб недавно сообщил, что украинские защитники обезвредили более 100 оккупантов в Запорожье. Кроме того, нашим воинам удалось отразить атаки вблизи 8 городов. Захватчики продолжают лезть на украинскую территорию, однако ВСУ не дают им продвигаться.

Читайте также Глава МАГАТЭ Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

Также военный эксперт Олег Жданов отметил, что наши военнослужащие могут пойти в контрнаступление на оккупированные районы Запорожской области. Путин очень этого боится.

Достойно внимания – ВСУ отвечают оккупантам на атаки по Запорожью: смотрите видео