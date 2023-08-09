Сам себе выписал "командировку": подозреваемый в коррупции мэр Рахова сбежал в Румынию

Мэр Рахова Виктор Медведь сбежал в Румынию на основании "командировки". Правда, он выписал его сам себе.

Об этом заявил журналист Виталий Глагола. Он также обнародовал копии документов, на основании которых выехал Медведь, передает 24 Канал.

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Ехал в командировку на "три дня"

Согласно заявлению о командировке, которую сам себе и выписал мэр Рахова, он должен был поехать в коммуну Бистра в Румынии. Визит был запланирован на 3 календарных дня – с 30 июня по 2 июля. Однако Медведь из Румынии так и не вернулся в Закарпатье.

Сюр какой-то. Согласно распоряжению самому себе – ехал он в коммуну Бистра для обсуждения написания нового совместного грантового проекта. Вот только вернуться из трехдневной командировки не получилось,

– заявил журналист.

К слову, мэр Рахова скрывается от следствия уже более 40 дней.

Командировочные документы / Фото Виталий Глагола

"Командировку" Медведя проверят в полиции

Полиция Закарпатья уже проверяет законность пересечения госграницы бывшим городским головой Рахова – Виктором Медведем. Следователи ГУНП в Закарпатской области открыли уголовное производство по факту пересечения государственной границы Украины.

Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться 3 суток, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину,

– сообщили в полиции.

В полиции квалифицировали такие действия по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины – "Незаконная переправка через государственную границу Украины".

Мэра Рахова объявили в розыск

Министерство внутренних дел официально объявило мэра Рахова в розыск от 21 июля 2023г. Его разыскивают по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением";

части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины – "Служебный подлог".

После этого, 4 августа 2023 года, Медведь написал заявление об освобождении от должности мэра Рахова. В обращении, опубликованном в пресс-службе горсовета, Медведь отверг все обвинения. Он назвал это "дезинформацией" и "грязью".

Не считаю нужным оставаться в должности, когда часть избирателей вкушает дезинформацию. Работал честно, не нажил ни одного материального блага неправдиво,

– заявил Медведь.



Заявление на освобождение от должности мэра Рахова / Фото Раховский городской совет

К слову, 9 августа на внеочередной сессии Раховского городского совета Медведя уволили с должности мэра города.