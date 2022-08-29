Свет восстановили, люди в безопасности: мэр Сарн рассказал о ситуации в городе после российской атаки

После ракетных обстрелов в Сарнах удалось возобновить электроснабжение. Также известно, что все мирные люди уцелели.

Соответствующую информацию в комментарии 24-го канала рассказал мэр Сарн Руслан Серпенинов. Взрывы в городе раздались ориентировочно в 19:30 28 августа.

Читайте также В результате удара по Сарнам пострадали дома, также в общине исчез свет

В Сарнах удалось восстановить свет: люди в безопасности

Электроснабжение в городе было возобновлено. В частности, службы переключили ток на резервные линии,

– сообщил мэр.

Это произошло ориентировочно в 20:30 28 августа. Руслан Серпенинов заверил, что пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

Ударная волна повредила окна и двери в нескольких десятках домов

Предварительно известно, что ударной волной в нескольких десятках домов выбило стекло в деревянных окнах, сорвало шифер и дверь. Разрушений жилых домов не было, поэтому люди остались в своих домах.

Ключевое – жертв нет, а окна, двери и крыши восстановим,

– пообещал мэр Сарн.

Городской глава добавил, что 29 августа власти будут обследовать пострадавшие жилые дома.

Атака по Сарнам в Ровенской области: коротко

Ориентировочно в 19:24 28 августа во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы. Через 10 минут они повторились.

Впоследствии мэр Сарн Руслан Серпенинов рассказал, что в результате ракетного удара по Сарненской территориальной общине пострадал один из объектов военной инфраструктуры. Об этом еще ранее сообщал глава Ровенской областной военной администрации.

Руслан Серпенинов сказал, что другие гражданские объекты на территории общины города Сарны не пострадали. Вечером власти работали над восстановлением электроснабжения на территории Сарненской ЦРБ.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара военному объекту в Сарнах. Ударной волной также повредили около 30 гражданских объектов – жилых домов и помещений центральной районной больницы.

К теме – оккупанты мощно обстреляли Харьковскую область: видео