Свет восстановили, люди в безопасности: мэр Сарн рассказал о ситуации в городе после российской атаки
После ракетных обстрелов в Сарнах удалось возобновить электроснабжение. Также известно, что все мирные люди уцелели.
Соответствующую информацию в комментарии 24-го канала рассказал мэр Сарн Руслан Серпенинов. Взрывы в городе раздались ориентировочно в 19:30 28 августа.
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В Сарнах удалось восстановить свет: люди в безопасности
Электроснабжение в городе было возобновлено. В частности, службы переключили ток на резервные линии,
– сообщил мэр.
Это произошло ориентировочно в 20:30 28 августа. Руслан Серпенинов заверил, что пострадавших и жертв среди мирного населения нет.
Ударная волна повредила окна и двери в нескольких десятках домов
Предварительно известно, что ударной волной в нескольких десятках домов выбило стекло в деревянных окнах, сорвало шифер и дверь. Разрушений жилых домов не было, поэтому люди остались в своих домах.
Ключевое – жертв нет, а окна, двери и крыши восстановим,
– пообещал мэр Сарн.
Городской глава добавил, что 29 августа власти будут обследовать пострадавшие жилые дома.
Атака по Сарнам в Ровенской области: коротко
- Ориентировочно в 19:24 28 августа во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы. Через 10 минут они повторились.
- Впоследствии мэр Сарн Руслан Серпенинов рассказал, что в результате ракетного удара по Сарненской территориальной общине пострадал один из объектов военной инфраструктуры. Об этом еще ранее сообщал глава Ровенской областной военной администрации.
- Руслан Серпенинов сказал, что другие гражданские объекты на территории общины города Сарны не пострадали. Вечером власти работали над восстановлением электроснабжения на территории Сарненской ЦРБ.
- Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара военному объекту в Сарнах. Ударной волной также повредили около 30 гражданских объектов – жилых домов и помещений центральной районной больницы.
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