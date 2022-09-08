Отопительный сезон на линии фронта: городской голова Славянская о подготовке к зиме

Мэр Славянска рассказал, что отопительный сезон в Славянске будет сверхсложным. Людей просят покидать город.

Обеспечить отопление в многоэтажках будет невозможно. Люди могут перейти в частный сектор, но и на него надеяться не стоит. Об этом Вадим Лях рассказал в эфире телемарафона 8 сентября, сообщает 24 канал.

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В городе остается 20 тысяч жителей, но людей просят уезжать

Мэр Славянская рассказывает, что до войны в городе было 100 тысяч населения. В настоящее время осталось около 20 тысяч. Некоторые жители сейчас возвращаются, чтобы приготовить свои здания к отопительному сезону, а затем уезжают.

Но местные власти понимают, что не все уедут. Большинство из 20 тысяч останется в городе. Хотя мэр надеется, что отъезд еще будет. В частности, следует ехать маломобильным группам жителей, родителям с детьми. Над этим вопросом упорно трудятся. Сейчас в городе остается до 2 тысяч маломобильных людей и до 2 тысяч родителей с детьми.

Провести отопительный сезон в многоэтажках невозможно, потому что не будет ни водоснабжения, ни канализации. Отапливать будет сложно, потому что во всех подъездах проживает где-то 1 – 2 семьи. Поэтому советуем людям выезжать либо в частный сектор, либо все-таки покинуть город,

– заявил Вадим Лях.

Но на частный сектор полностью надеяться тоже не следует. Ведь после обстрелов электричество в городе часто пропадает на неопределенное время. Поэтому местные власти работают над тем, чтобы эвакуация происходила более успешно.

"Мы информируем людей обо всех трудностях, которые их ждут", – отметил мэр Славянская.

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