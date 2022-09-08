Забезпечити опалення в багатоповерхівках буде неможливо. Люди можуть перейти у приватний сектор, але й на нього сподіватися не варто. Про це Вадим Лях розповів в ефірі телемарафону 8 вересня, повідомляє 24 канал.

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У місті залишається 20 тисяч жителів, але людей просять виїжджати

Мер Слов'янська розповідає, що до війни в місті було 100 тисяч населення. Зараз залишилось близько 20 тисяч. Деякі мешканці зараз повертаються, щоб приготувати свої будівлі до опалювального сезону, а потім виїжджають.

Але місцева влада розуміє, що не всі виїдуть. Більшість з тих 20 тисяч залишиться в місті. Хоча мер сподівається на те, що від'їзд ще буде. Зокрема, треба їхати маломобільним групам жителів, батькам з дітьми. Над цим питанням наполегливо працюють. Зараз місті залишається до 2 тисяч маломобільних людей та до 2 тисяч батьків з дітьми.

Провести опалювальний сезон у багатоповерхівках неможливо, бо не буде ні водопостачання, ні каналізації. Опалювати буде складно, бо у всіх під'їздах проживає десь 1 – 2 сім'ї. Тому радимо людям виїжджати або в приватний сектор, або все-таки покинути місто,

– заявив Вадим Лях.

Але на приватний сектор повністю сподіватися теж не слід. Адже після обстрілів електрика в місті часто зникає на невизначений час. Тому місцева влада працює над тим, щоб евакуація відбувалася більш успішно. "

Ми інформуємо людей про всі труднощі, які на них чекають", – зазначив мер Слов'янська.

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