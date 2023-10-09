Мэр Сум Лысенко отстранен от занимаемой должности
9 октября 2023, 18:23Читати новину українською
Источник:САП
Мэр города Сумы Александр Лысенко официально отстранен от занимаемой должности. Ранее он был разоблачен во взяточничестве.
Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил Лысенко. Срок отстранения – 2 месяца.
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Лысенко отстранили на 2 месяца
Ранее мэр города Сумы совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области был уличен в просьбе и получении неправомерной выгоды в размере 2 130 000 гривен.