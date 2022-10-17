Не только предал Украину: экс-мэру Святогорска сообщили о новом подозрении

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение бывшему мэру Святогорска. Его обвиняют в завладении бюджетными средствами свыше 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Отметим, что мэр Святогорска Владимир Бандура предал Украину и перешел на сторону россиян.

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Экс-мэру Святогорска сообщили о новом подозрении

Как оказалось, в 2020 году Святогорская община заключила договор со строительным предприятием по реконструкции местного детского сада. Фактически строительство детского сада не было завершено, несмотря на заключение дополнительных соглашений по продлению сроков реконструкции.

Впоследствии мэр подписал акты приема выполненных работ. В то же время он внес в них ложные данные о полном завершении строительства. Из-за этого из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен.

Экс-мэру Святогорска сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Мэру Святогорска объявили о подозрении в госизмене

Владимир Бандура подозревается в сотрудничестве с оккупантами и пропаганде идей России. Бывший мэр, перейдя на сторону России, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира".

Также Бандура благодарил российских оккупантов, захвативших город. Он согласился на предложение "главы ДНР" занять должность так называемого главы временно оккупированного Святогорска.

Ранее экс-глава Святогорска записал видеообращение, в котором обвинил военных Вооруженных Сил Украины в умышленном поджоге скита Святогорской лавры. Из-за этого Бандуре грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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