Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Зауважимо, що мер Святогірська Володимир Бандура зрадив Україну й перейшов на бік росіян.

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Ексмеру Святогірська повідомили про нову підозру

Як виявилось, у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством щодо реконструкції місцевого дитячого садочку. Фактично будівництво дитсадка не було завершене попри укладення додаткових угод щодо продовження термінів реконструкції.

Згодом міський голова підписав акти приймання виконаних робіт. Водночас він вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень.

Ексмеру Святогірська повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Меру Святогірська оголосили про підозру в держзраді

Володимир Бандура підозрюється у співпраці з окупантами і пропагуванні ідей Росії. Колишній міський голова, перейшовши на бік Росії, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру".

Також Бандура дякував російським окупантам, які захопили місто. Він погодився на пропозицію "голови ДНР" обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська.

Раніше ексголова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військових Збройних Сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври. Через це Бандурі загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацію майна.

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