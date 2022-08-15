Мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети: собирали деньги на ВСУ – милое видео

Александра Маркушина на "блокпосте" остановили дети. Они рассказали, что собирают деньги для Вооруженных сил Украины.

Дети символически проверяли документы. Это произошло в городе Ирпень Киевской области.

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Мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети

Ирпенские дети каждый день на передовой волонтерского фронта. Они устраивают импровизированные "блокпосты" и собирают средства на ВСУ,

– написал Маркушин.

Также мэр Ирпеня объяснил, что он переполнен гордостью за детей. Ведь они, пройдя эвакуацию по Ирпенскому мосту, ежедневно помогают нашим ребятам на передовой.

Александр Маркушин показал, как его на блокпосте остановили дети: смотрите видео

Импровизированные "блокпосты" детей в Украине

В Украине дети в разных областях начали устраивать так называемые "блокпосты". Кое-где они собирают деньги, иногда просто проверяют документы.

К примеру, в начале августа символический блокпост устроили подростки на Харьковщине. Они "проверяли" автомобили и призвали водителей сказать "паляница" или "Укрзализныця".

Еще в июне журналист показал видео, на котором игравшие в "блокпост" дети начали петь гимн Украины . Это произошло во время воздушной тревоги.

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