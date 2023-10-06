Мэра Сум, которого подозревают во взяточничестве, выпустили под залог

Мэра Сум Александра Лысенко выпустили под залог. За мэра внесли 3 миллиона гривен.

Залог за мэра Сум в размере 3 миллиона гривен внесли еще 5 октября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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Мэра Сум выпустили под залог

Следует отметить, что во время избрания меры пресечения 4 октября обвинение просило залог в размере 10 миллионов гривен.

Однако следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство лишь частично и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Уже 5 октября за Лысенко внесли соответствующий залог, так что он вышел из-под стражи.

В чем подозревают мэра Сум Александра Лысенко