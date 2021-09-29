Мэра Запорожья Владимира Буряка отправили в отставку
Источник:Городской совет Запорожья
Мэра Запорожья Владимира Буряка уволили после того, как он выразил желание уйти в отставку. Такое решение приняли 29 сентября на внеочередной сессии городского совета.
Буряк впервые возглавил город в 2015 году, в октябре 2020 года его переизбрали на второй срок. Полномочия городского главы прекратили досрочно.
Читайте также 100% остаюсь в политике, – Разумков о планах после возможной отставки
Политик объяснил, что перенес несколько операций и лечился в течение длительного времени. Медики посоветовали ему больше заботиться о здоровье. Именно это побудило его задуматься об отставке. Впрочем, бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что причина другая – якобы конфликт с большинством в городском совете.
Как голосовали за отставку Буряка:
- 45 депутатов поддержали решение;
- 2 высказались против;
- воздержались от голосования – 3.
Обязанности Буряка выполнять Куртев
Согласно решению депутатов, полномочия городского главы пока будет исполнять секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он будет делать это, пока на внеочередных выборах горожане не изберут нового мэра или до открытия первой сессии городского совета, избранного на очередных выборах.
Что известно о Владимире Буряке
Источник: 24 канал
- Многие годы он работал на промышленном предприятии "Запорожсталь". Начинал с должности инженера. После приватизации стал сначала заместителем директора по производству, а затем и директором. Когда владельцем "Запорожстали" стал Ринат Ахметов, Буряк пошел на повышение и в 2012 году получил должность главного инженера.
- В 2015 году Буряк впервые победил в борьбе за кресло мэра Запорожья. Тогда в первом туре за него отдали свои голоса 30% избирателей, а во втором – более 55%. Его главный соперник, кандидат от БПП Николай Фролов, получил поддержку лишь 39,4% горожан.
- На местных выборах в 2020 году политику удалось остаться в должности. В первом туре за него проголосовали 59,99% жителей Запорожья, поэтому второй тур не объявляли. Баллотировался Буряк как представитель партии "Единение".