Мэра Запорожья Владимира Буряка отправили в отставку

Мэра Запорожья Владимира Буряка уволили после того, как он выразил желание уйти в отставку. Такое решение приняли 29 сентября на внеочередной сессии городского совета.

Буряк впервые возглавил город в 2015 году, в октябре 2020 года его переизбрали на второй срок. Полномочия городского главы прекратили досрочно.

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Политик объяснил, что перенес несколько операций и лечился в течение длительного времени. Медики посоветовали ему больше заботиться о здоровье. Именно это побудило его задуматься об отставке. Впрочем, бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что причина другая – якобы конфликт с большинством в городском совете.

Как голосовали за отставку Буряка:

45 депутатов поддержали решение;

2 высказались против;

воздержались от голосования – 3.

Обязанности Буряка выполнять Куртев

Согласно решению депутатов, полномочия городского главы пока будет исполнять секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он будет делать это, пока на внеочередных выборах горожане не изберут нового мэра или до открытия первой сессии городского совета, избранного на очередных выборах.

Что известно о Владимире Буряке

Источник: 24 канал