Мэру Купянска, который хотел сдать город россиянам, объявили подозрение
Источник:Служба безопасности Украины
СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска, который хотел "сдать" город в Харьковской области российским захватчикам. Относительно него уже открыли уголовное производство.
СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска. Против него уже открыто уголовное производство по одним из самых трудных статей Уголовного кодекса Украины.
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Он будет отвечать по двум статьям:
- №111 – государственная измена,
- № 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Подчеркиваем, что преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого изменника: они будут нести ответственность по закону,
– сообщили в СБУ.
Напомним, в Купянск, что на Харьковщине, вошли 27 февраля российские военные. С оккупантами, как писали в соцсети, провел переговоры городской голова и сдал им город. Однако местная полиция говорит, что присяге не изменяла. Подробности – читайте здесь.
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