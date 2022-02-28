Мэру Купянска, который хотел сдать город россиянам, объявили подозрение

СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска, который хотел "сдать" город в Харьковской области российским захватчикам. Относительно него уже открыли уголовное производство.

СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска. Против него уже открыто уголовное производство по одним из самых трудных статей Уголовного кодекса Украины.

По теме Ни одного факт предательства в Купянске: полицейские Харьковщины принимают участие в освобождении города

Он будет отвечать по двум статьям:

№111 – государственная измена,

№ 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Подчеркиваем, что преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого изменника: они будут нести ответственность по закону,

– сообщили в СБУ.

Напомним, в Купянск, что на Харьковщине, вошли 27 февраля российские военные. С оккупантами, как писали в соцсети, провел переговоры городской голова и сдал им город. Однако местная полиция говорит, что присяге не изменяла. Подробности – читайте здесь.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.