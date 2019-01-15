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      Мэру польского города Ольштын предоставили охрану

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      Мэру польского города предоставили полицейскую охрану
      Мэру польского города предоставили полицейскую охрану / Фото из открытых источников

      Из-за угрозы 24-летнего мужчины в сети интернет мэру польского Ольштына Петру Гжимовичу решили предоставить полицейскую охрану. Правоохранители считают, что угроза жизни и здоровью мэра реальная.

      Об этом сообщило издание Onet.pl.

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      Полиция будет со мной в ближайшем будущем в ситуациях, когда она сочтет, что в этом есть необходимость,
       прокомментировал Петр Гжимович.

      Накануне утром полицейские из отдела по борьбе с киберпреступностью задержали 24-летнего жителя Ольштына, который в интернете похвалил убийцу Павла Адамовича и добавил, что "следующим будет Гжимович".

      Министерство внутренних дел Польши заявило ранее, что полиция арестовала трех человек, которые призвали к новым смертям после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича.

      Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали. 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.

      Нападающим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападавший начал кичиться содеянным.

      Смотрите видео о гибели мэра Гданьска Павла Адамовича:

       

      Теги: Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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