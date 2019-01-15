Меру польського міста Ольштин надали охорону

Через погрози 24-річного чоловіка у мережі інтернет меру польського Ольштина Пьотру Гжимовичу вирішили надати поліцейську охорону. Правоохоронці вважають, що загроза життю та здоров'ю мера реальна.

Про це повідомило видання Onet.pl.

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Поліція буде зі мною в найближчому майбутньому у ситуаціях, коли вона вважатиме, що у цьому є необхідність,

– прокоментував Пьотр Гжимовіч.

Напередодні вранці поліцейські з відділу боротьби з кіберзлочинністю затримали 24-річного жителя Ольштина, який в інтернеті похвалив вбивцю Павла Адамовича і додав, що "наступним буде Гжимович".

Міністерство внутрішніх справ Польщі раніше заявило, що поліція заарештувала трьох осіб, які закликали до нових смертей після вбивства мера Гданська Павла Адамовича.

Нагадаємо, ввечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували. 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.



Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Очевидці розповіли, що ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем Адамовича, нападник почав хизуватись скоєним.

Дивіться відео про загибель мера Гданська Павла Адамовича: