Мэры и сельские главы: россияне украли минимум 24 украинских чиновников
31 марта 2022 , 16:03Читати новину українською
Российские военные массово похищают украинских чиновников. По состоянию на 31 марта в плену оккупантов находятся минимум 24 украинских глав городов и сел, а также работников органов местной власти.
Информацию о еще 2 похищенных чиновниках пока уточняют. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.
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24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену,
– подчеркнули в ОПУ.
Некоторые из чиновников предали Украину
26 марта российские оккупанты задержали в Балаклее:
- городского главу Ивана Столбового,
- его заместителя Сергея Полторака,
- начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.
Все они пошли на сотрудничество с оккупантами.
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