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      Мэры начали контригру, но Зеленский воевать не будет, – политтехнолог

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      Местные элиты против центральной власти
      Местные элиты против центральной власти / Getty images

      Громкий скандал разгорелся в Черкассах из-за преждевременного выход из карантина. Однако так называемый бунт мэров против центральной власти вызвал у Владимира Зеленского определенный негатив. Может ли президент инициировать свертывание децентрализации, чтобы ограничить местные власти в желании быть реальными политическими фигурами – читайте дальше.

      Политтехнолог Тарас Загородний в эфире программы "Политанатомия" в на 24 канале отметил: "Свертывание децентрализации - это вряд ли возможно, во-первых, это было бы закреплено в Конституции, а во-вторых, мэры начали контригру собственную против центра. Поэтому я не думаю, что это Зеленский будет с ними воевать ".

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      По его словам, пока на местах еще не создали альтернативы Зеленскому и его партии, до тех пор он имеет все шансы неплохо выступить на местных выборах.

      "О Бондаренко, то интересная ситуация, потому что еще месяц назад он выступал за жесткий карантин и был сторонником этого. Зеленскому не надо было на это отвечать, это должны делать другие люди, к примеру, премьер-министр, ответственный за карантин и правоохранительные органы ", - пояснил он.

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      Загородний добавил, что местное самоуправление сейчас в первую очередь интересует, как закончатся местные выборы.

      "Они переживают, что партия Зеленского может набрать достаточное количество голосов, чтобы контролировать местные совет", - считает эксперт.

      Скандал по ослаблению карантина в Черкассах: что известно

      • 30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина
      • в городе с 1 мая. Исполнительный комитет разрешил, в частности, работу магазинов, продающих непродовольственные товары, мастерских по ремонту обуви, одежды и тому подобное. Также могут работать парикмахерские, рынки и летние площадки ресторанов.
      • Поэтому в областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местной власти Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
      • В то же время, в полиции открыли уголовное производство из-за ослабления карантинных мероприятий в Черкассах, а глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко жестким реагирования.
      • Это последний воспринял как угрозы и записал видеообращение, в котором попросил "высокопоставленных заниматься раскрытием убийств и угоном автомобилей, а не решением исполкома в Черкассах".
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Карантин в Украине 2020 Децентрализация Владимир Зеленский
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