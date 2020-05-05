Мери почали контргру, але Зеленський воювати не буде, – політтехнолог

Гучний скандал розгорівся в Черкасах через передчасний вихід з карантину. Однак так званий бунт мерів проти центральної влади викликав у Володимира Зеленського певний негатив. Чи може президент ініціюювати згортання децентралізації, аби обмежити місцевим владам бути реальними політичними фігурами – читайте далі.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі програми "Політанатомія" в на 24 каналі зазначив: "Згортання децентралізації – це навряд чи можливо, по-перше, це було б закріплено в Конституції, а по-друге, мери почали контргру власну проти центру. Тому я не думаю, що це Зеленський буде з ними воювати".

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За його словами, поки на місцях ще не створили альтернативи Зеленському та його партії, доти він має всі шанси непогано виступити на місцевих виборах.

"Щодо Бондаренка, то тут цікава ситуація, бо ще місяць назад він виступав за жорсткий карантин і був прихильником цього. Зеленському не треба було на це відповідати, це мали робити інші люди, до прикладу, прем'єр-міністр, який відповідальний за карантин, та правоохоронні органи", – пояснив він.

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Загородній додав, що місцеве самоврядування зараз насамперед цікавить, як закінчаться місцеві вибори.

"Вони переживають, що партія Зеленського може набрати достатню кількість голосів, щоб контролювати місцеві раду", – вважає експерт.

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