После секс-скандала Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру с должности генпрокурора США

Мэтт Гетц объявил, что не будет претендовать на должность генпрокурора. Свое решение он объяснил тем, что не желает, чтобы скандал вокруг него помешал Трампу формировать новую администрацию.

После того, как Дональд Трамп победил на выборах президента, он сразу взялся за формирование новой администрации США. В частности, на должность генерального прокурора республиканец выдвинул конгрессмена из Флориды – Мэтта Гетца, передает 24 Канал.

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"Пролетел" с должностью генпрокурора

Однако Гетцу таки не суждено было занять место генпрокурора. Ведь не успел Трамп предложить его кандидатуру на эту должность, как старое неоднозначное прошлое юриста дало о себе знать.

В 2020 году на него возбудили дело о незаконной перевозке несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации. Оно было закрыто за недостатком доказательств.

Однако Конгресс США продолжил расследование этого эпизода, и в последние дни американские политики спорили о необходимости публикации материалов следствия.

Мэтт Гетц не стал ждать публикации отчета и ушел в отставку, ведь ожидалось, что содержание документа может "нанести ему вред", писал The Guardian.

21 ноября чиновник опубликовал пост, в котором сообщил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на должность генерального прокурора. Он объяснил свое решение тем, что не желает, чтобы его назначение "незаслуженно отвлекало внимание" от работы по формированию новой администрации.

Нет времени терять время на напрасно затяжную ссору в Вашингтоне, поэтому я снимаю свое имя с рассмотрения на должность генерального прокурора,

– заявил Гетц.

Напоследок сенатор пропел дифирамбы Трампу, назвав его "самым успешным президентом в истории".

Я всегда буду гордиться тем, что президент Трамп назначил меня возглавить министерство юстиции, и я уверен, что он спасет Америку,

– подчеркнул он.