Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы, – СМИ

В Мюнхене якобы предложили принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Однако просят содействия высшей власти.

СМИ процитировали обращение властей Мюнхена по ситуации с мигрантами. Говорится, что для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет наивысший приоритет.

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Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности,

– отметили в сообщении.

Мюнхен готов принять мигрантов

Власти предлагают "без лишней бюрократии" принять людей, застрявших на границе. Обещают на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам получения убежища.

Считают, что мигрантов можно было бы принять в рамках региональных и государственных программ. Однако Мюнхен не располагает соответствующей правовой основой для таких действий. Поэтому это следует делать при содействии высшей власти.

Обратите внимание! Немецкий депутат Нильс Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу при участии Украины. Чтобы нелегалы законно могли попасть в Евросоюз, их якобы надо доставить в третью страну.

Посол Украины в Германии раскритиковал такое предложение, отметив, что нас даже не спросили.

Что этому предшествовало