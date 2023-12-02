В Германии бушует непогода. Все началось в пятницу вечером, а в субботу, 2 декабря, ситуация только усугубилась.

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В Баварии произошел коллапс

В аэропорту Мюнхена приостановили рейсы из-за аномальной непогоды. Всего по состоянию на 2 декабря было отменено 320 рейсов. Работу аэропорта планируют возобновить до 12 часов дня в воскресенье, 3 декабря.

В этом аэропорту один из самолетов примерз к земле. Он должен был лететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению. Сильный снегопад также парализовал работу общественного транспорта в этом городе.

В Мюнхене самолет примерз к взлетно-посадочной полосе: смотрите видео



Кроме этого, вокруг столицы федеральной земли Бавария пришлось останавливать движение поездов на многих железнодорожных линиях. По этой причине некоторые пассажиры были вынуждены заночевать прямо в вагонах. Главный вокзал Мюнхена тоже временно не обслуживается. А на дорогах вокруг Мюнхена произошло немало автомобильных аварий.

Мощный снегопад в Мюнхене: смотрите видео



В южной части Баварии тоже произошел транспортный коллапс из-за гололеда и снегопада. На большей части региона ожидается 30-40 сантиметров снега.

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