В Германии бушует непогода. Все началось в пятницу вечером, а в субботу, 2 декабря, ситуация только усугубилась.
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В Баварии произошел коллапс
В аэропорту Мюнхена приостановили рейсы из-за аномальной непогоды. Всего по состоянию на 2 декабря было отменено 320 рейсов. Работу аэропорта планируют возобновить до 12 часов дня в воскресенье, 3 декабря.
В этом аэропорту один из самолетов примерз к земле. Он должен был лететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению. Сильный снегопад также парализовал работу общественного транспорта в этом городе.
В Мюнхене самолет примерз к взлетно-посадочной полосе: смотрите видео
Кроме этого, вокруг столицы федеральной земли Бавария пришлось останавливать движение поездов на многих железнодорожных линиях. По этой причине некоторые пассажиры были вынуждены заночевать прямо в вагонах. Главный вокзал Мюнхена тоже временно не обслуживается. А на дорогах вокруг Мюнхена произошло немало автомобильных аварий.
Мощный снегопад в Мюнхене: смотрите видео
В южной части Баварии тоже произошел транспортный коллапс из-за гололеда и снегопада. На большей части региона ожидается 30-40 сантиметров снега.
Последствия непогоды в Украине
- В Украине тоже ухудшались погодные условия. Так, в Закарпатской области не так давно из-за обильных дождей в местных водоемах поднялась вода, что привело к массовым подтоплениям домохозяйств и автодорог.
- Недавно во Львовской области после мокрого снега дороги превратились в каток. Водителям пришлось двигаться очень осторожно и с минимальной скоростью во избежание ДТП. Также во Львовской области из-за непогоды было обесточено 305 населенных пунктов.
- Ранее в Тернопольской области из-за непогоды произошло столкновение рейсового автобуса и машины экстренной медицинской помощи. В результате медикиню заблокировало в авто.