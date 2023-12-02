У Німеччині вирує негода. Все почалося у п'ятницю ввечері, а у суботу, 2 грудня, ситуація тільки погіршилася.
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У Баварії стався колапс
В аеропорту Мюнхена призупинили рейси через аномальну негоду. Загалом станом на 2 грудня було скасовано 320 рейсів. Роботу аеропорту планують відновити до 12 години дня у неділю, 3 грудня.
У цьому аеропорту один з літаків примерз до землі. Він мав летіти до Дубая на саміт з глобального потепління. Потужний снігопад також паралізував роботу громадського транспорту у цьому місті.
У Мюнхені літак примерз до злітно-посадкової смуги: дивіться відео
Крім цього навколо столиці федеральної землі Баварія довелося зупиняти рух потягів на багатьох залізничних лініях. Через це деякі пасажири були змушені заночувати прямо у вагонах. Головний вокзал Мюнхена теж тимчасово не обслуговується. А на дорогах навколо Мюнхена сталося чимало автомобільних аварій.
Потужний снігопад у Мюнхені: дивіться відео
У південній частині Баварії теж стався транспортний колапс через ожеледь та снігопад. На більшій частині цього регіону очікується 30-40 сантиметрів снігу.
Наслідки негоди в Україні
- В Україні теж погіршувалися погодні умови. Так, у Закарпатській області не так давно через рясні дощі у місцевих водоймах піднялася вода, що призвело до масових підтоплень домогосподарств та автодоріг.
- Нещодавно на Львівщині після мокрого снігу дороги перетворилися на ковзанку. Водіям довелося рухатися дуже обережно та з мінімальною швидкістю, щоб уникнути ДТП. Також у Львівській області через негоду було знеструмлено 305 населених пунктів.
- Раніше у Тернопільській області через негоду сталося зіткнення рейсового автобуса та машини екстреної медичної допомоги. У результаті медикиню заблокувало в авто.