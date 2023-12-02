Вода в местных водоемах поднялась из-за обильных дождей. Также из-за непогоды сообщали об отключение света в некоторых населенных пунктах Запада.

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Последствия дождей в регионе

В результате обильных дождей на Закарпатье поднялся уровень воды в водоемах. Это привело к подтоплению сельскохозяйственных угодий и домохозяйства во всех шести районах области. К примеру, в Береговском и Хустском районах площадь подтопленных участков составляет 440 гектаров. Вода сходит самотеком, местами используют технику.

Спасатели и специалисты местных пожарных команд откачивают воду в подвальных помещениях жилых домов и домохозяйствах: в Ужгороде, городе Свалява, селе Кричево и селе Лазы Тячевского и Богдан Раховского районов,

– сообщили спасатели.

Также вода подтопила две автодороги местного значения между населенными пунктами Чернотисово и Холмовец, а также проблемы с проездом по дороге между селами Большие Комяти и Шаланки. Подтоплена автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов между городом Тячев и селом Бедевля, проезд возможен.

В Раховском районе из-за переувлажнения почвы произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства в селе Розтоки. Дом расположен недалеко от транспортного моста. Кроме этого, ограничено движение тяжеловесного транспорта через мост по участку дороги Рахов-Богдан-Луги возле села.

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