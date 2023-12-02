Причиной сильного течения, которое не давало мужчинам выбраться, стала непогода в регионе. Заложников стихии удалось успешно эвакуировать.

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Мужчины застряли посреди реки

В Ивано-Франковской области трактор, работавший на дамбе, заехал в реку Черемош. Из-за сильного течения водители не смогли самостоятельно выбраться из транспорта. Для их спасения пришлось вызвать чрезвычайников.

Спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег, где их осмотрели медики,

– отметили в ГСЧС.

Инцидент произошел в селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.

Спасение водителей трактора из Черемоша: смотрите видео

Проблемы из-за непогоды