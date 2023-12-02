Причиной сильного течения, которое не давало мужчинам выбраться, стала непогода в регионе. Заложников стихии удалось успешно эвакуировать.
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Мужчины застряли посреди реки
В Ивано-Франковской области трактор, работавший на дамбе, заехал в реку Черемош. Из-за сильного течения водители не смогли самостоятельно выбраться из транспорта. Для их спасения пришлось вызвать чрезвычайников.
Спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег, где их осмотрели медики,
– отметили в ГСЧС.
Инцидент произошел в селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.
Спасение водителей трактора из Черемоша: смотрите видео
Проблемы из-за непогоды
- В Тернопольской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи. Пассажиры рейса не пострадали, однако фельдшер оказалась заблокированной в автомобиле. После увольнения ее передали медикам.
- На Волыни из-за непогоды на дороге застрял пассажирский автобус, в котором находились 13 пассажиров и водитель. С помощью троса, совместно с манипулятором автодора, автобус отбуксирован из снежного заноса.
- Также снегопады и порывы ветра вызвали отключение в некоторых населенных пунктах Западного региона. Без электроэнергии осталось 497 городов и сел. Самая тяжелая ситуация во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях.