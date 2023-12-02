Причиною сильної течії, що не давала чоловікам вибратися, стала негода в регіоні. Заручників стихії вдалося успішно евакуювати.
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Чоловіки застрягли посеред річки
В Івано-Франківській області трактор, що працював на дамбі, заїхав у річку Черемош. Через сильну течію водії не змогли самостійно вибратися з транспорту. Для їх порятунку довелося викликати надзвичайників.
Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики,
– зазначили у ДСНС.
Інцидент стався у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.
Порятунок водіїв трактора з Черемоша: дивіться відео
Проблеми через негоду
- У Тернопільській області рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги. Пасажири рейсу не постраждали, однак фельдшерка опинилася заблокованою в автомобілі. Після звільнення її передали медикам.
- На Волині через негоду на дорозі застряв пасажирський автобус, в якому перебувало 13 пасажирів і водій. За допомогою тросу, спільно з маніпулятором автодору автобус відбуксировано зі снігового замету.
- Також снігопади та пориви вітру викликали відключення у деяких населених пунктах західного регіону. Без електроенергії лишилися 497 міст та сіл. Найважча ситуація у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.