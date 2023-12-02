Перед этим один из друзей уже провалился под воду, но его вытащили. Несмотря тяжелые погодные условия, толстый слой на водоеме образоваться не успел.
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Как происходило спасение ребят
Двое мальчиков 2012 года рождения из села Гряды решили пойти на местный водоем. Детишки двигались по льду к середине пруда, как вот один из ребят провалился в воду. Его друг смог вытащить потерпевшего, они планировали уходить домой.
После чего ребята решили вернуться назад на берег и подойдя ближе к берегу, лед начал трескаться и ломаться. Дети решили вернуться назад на середину пруда, где был толще лед и звать на помощь,
– рассказали в ГСЧС.
О ребятах, застрявших на кризисе, сообщили чрезвычайникам. Спасатели в специальных костюмах и с помощью оборудования добрались до детей и смогли безопасно доставить их на берег. Там их передали врачам для осмотра, после чего их забрали родители.
Работники ГСЧС спасли детей, застрявших на кризисе / ГСЧС
Последствия непогоды на Западе
- На Прикарпатье трактор с двумя мужчинами упал в реку. В результате мощных течений они не имели возможности самостоятельно выбраться из плена, поэтому для их спасения пришлось привлекать чрезвычайников.
- В Тернопольской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи. Пострадавших среди пассажиров не было, однако фельдшерку заблокировало в автомобиле. После освобождения ее передали медикам для дальнейшей госпитализации.
- На Волыне 30 ноября из-за снежной вьюги на дороге застрял пассажирский автобус, в котором находились 13 пассажиров и водитель. Для спасения транспорта из сугроба использовали трос совместно с манипулятором автодора.