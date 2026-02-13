В Европе готовы разговаривать с Путиным: эксклюзивные детали с ключевых встреч в Мюнхене

В пятницу, 13 февраля, состоялась встреча в "Берлинском формате". Удалось договориться об энергетическом и военном пакете поддержки Украины.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что есть несколько важных согласований от ключевых стран "Берлинского формата". Конкретный перечень будет анонсирован 24 февраля, в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения.

Читайте также Первые встречи были продуктивными: эксклюзивный репортаж с саммита в Мюнхене

Какие результаты встречи?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с партнерами удалось обсудить самые сложные вопросы, вызовы. Уже есть определенные договоренности. В частности, наше государство получит важные пакеты помощи.

Думаю, мы можем сейчас поработать над крупнейшим энергетическим пакетом. Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО, еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных. Это военные пакеты,

– заявил украинский лидер.

На полях встречи в Мюнхене звучало много разговоров о поддержке Украины. В частности, состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он обещал всю возможную помощь, которую он может предоставить. Украинский президент поблагодарил его.

У Зеленского был ряд двусторонних встреч. В частности, с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили поддержку Украины. В новом пакете, который получим до 24 февраля, так же будет значительная помощь от Германии, которая является одним из наших ключевых союзников.

Одной из главных тем речи немецкого политика стала поддержка Украины западными союзниками перед лицом российской агрессии, которая, к сожалению, только обостряются. Фридрих Мерц заметил, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом Европа была вынуждена усилить свою поддержку Киева и свой подход к привлечению Владимира Путина к ответственности, усилий, чтобы остановить его. Он говорит о том, что Украина вместе с союзниками наносит России неслыханные потери и расходы.

Мерц продолжил: "Если есть смысл разговаривать с Путиным, конечно, стороны готовы разговаривать, в частности, европейцы. Но Россия все еще не готова серьезно разговаривать. Эта война может закончиться только тогда, когда она будет по крайней мере экономически, а потенциально – и военно, истощена". Мерц добавляет, что фактически ВВП России сейчас составляет около 2 триллионов евро, а ВВП ЕС почти в 10 раз выше. Однако Европа не в 10 раз сильнее России сегодня, к сожалению,

– сказала ведущая.

Также канцлер Германии добавил, что нельзя свободу на европейском континенте воспринимать как должное. Эта борьба продолжается в виде поддержки Украины. По его словам, военный, политический, экономический и технологический потенциал Европы огромный, но его "очень давно не использовали его в необходимой мере". Важно понять, что в эпоху больших государств свободу нельзя воспринимать как должное.

Нам нужно будет проявить твердость и решительность, чтобы отстоять эту свободу. По моему личному мнению, война против Украины закончится лишь тогда, когда Россия будет экономически, политически и военно истощена. Мы приближаемся к этому моменту. Я уже вспомнил, что мы много для этого сделали, но он еще не наступил. Мы должны сделать все, что надо, чтобы довести их до момента, когда они уже не будут видеть смысла продолжать эту войну,

– подчеркнул Мерц.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что старого мирового порядка больше не существует. Поэтому сторонам нужно думать о своей безопасности, о том, как укрепляться самостоятельно, не полагаясь на помощь извне. Она также имела встречу с Владимиром Зеленским.

Эта встреча длилась очень долго, Пожалуй, самая длинная из всех двусторонних встреч, которые сегодня были в расписании украинского президента. Поэтому, очевидно, было о чем поговорить. Я добавлю, что Дания также является одной из стран, которые больше всего поддерживают Украину,

– подчеркнула Андриана Кучер.

Поэтому также ожидается существенная помощь от Дании, которая будет объявлена 24 февраля в общем пакете военной и энергетической поддержки Украины от ключевых партнеров и союзников в Европе.

Мюнхенская конференция по безопасности: главное